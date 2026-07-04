Danamon Borong Penghargaan Service Excellence 2026, Pertahankan Rekor 25 Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) kembali mencatatkan prestasi di sektor layanan perbankan dengan memborong sejumlah penghargaan dalam ajang 23rd Banking Customer Experience 2026 yang digelar Infobank.

Dalam ajang yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada 26 Juni 2026 itu, Danamon berhasil mempertahankan predikat The Best Conventional Bank in Service Excellence selama 25 tahun berturut-turut, yakni sejak 2001 hingga 2025.

Selain itu, Danamon juga meraih penghargaan The 2nd Best Conventional Bank in Service Excellence 2025, The Best Conventional Bank in Excellence Teller Service, serta The Best Conventional Bank in Excellence Convenient Branch Experience.

Di kanal layanan, Danamon juga memperoleh penghargaan Platinum Walk-in Channel sebagai bank dengan layanan tatap muka terbaik selama 10 tahun berturut-turut (2016–2025) dan Golden Digital Channel untuk layanan digital terbaik selama lima tahun berturut-turut (2021–2025).

Customer Experience Head Danamon Mireille Makmur mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan di seluruh kanal, baik layanan langsung maupun digital.

"Pencapaian ini mencerminkan konsistensi Danamon dalam menghadirkan performa terbaik di seluruh kanal, baik melalui interaksi langsung maupun digital. Bagi kami, pengalaman nasabah yang tepat dan terintegrasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan jangka panjang," ujarnya.

Prestasi juga diraih Unit Usaha Syariah Danamon yang kembali memperoleh penghargaan Platinum – The Best Sharia Business Unit in Service Excellence selama 10 tahun berturut-turut.

Selain itu, Danamon Syariah meraih sejumlah penghargaan lain, di antaranya The 2nd Best Sharia Business Unit in Service Excellence 2026 untuk kategori Walk-in Channel dan Digital Channel, The Best Sharia Business Unit in Excellence Teller, The Best Sharia Business Unit in Excellence Convenient Branch Experience, The 2nd Best Sharia Business Unit in Excellence Branch ATM, serta The 3rd Best Sharia Business Unit in Service Excellence 2026 – Walk-in Channel.