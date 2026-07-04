DPKP Surabaya Wanti-wanti Bahaya Kebakaran di Musim Kemarau, Warga Harus Lakukan Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.

Warga diminta segera menghubungi Command Center 112 apabila melihat atau mengetahui terjadi kebakaran agar api dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas.

Sekretaris DPKP Kota Surabaya Denny Christupel Tupamahu mengatakan kecepatan pelaporan menjadi faktor penting dalam upaya penyelamatan dan meminimalkan dampak kebakaran.

"Masyarakat bisa segera melapor ke Command Center 112 apabila menemukan kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah api meluas," kata Denny, Jumat (3/7).

Selain itu, DPKP terus mendorong terbentuknya budaya siaga bencana di lingkungan masyarakat.

Salah satunya dengan memastikan setiap RT di Surabaya memiliki setidaknya satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dapat digunakan untuk penanganan awal sebelum petugas tiba di lokasi.

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“Setiap warga sekarang sudah ada budaya, setiap RT punya satu APAR. Jadi, kalau ada kondisi darurat, warga RT langsung membawa APAR untuk melakukan pemadaman awal," jelasnya.

DPKP juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka karena berpotensi memicu kebakaran, terutama saat cuaca panas dan kering.