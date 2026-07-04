JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini DPKP Surabaya Wanti-wanti Bahaya Kebakaran di Musim Kemarau, Warga Harus Lakukan Ini

DPKP Surabaya Wanti-wanti Bahaya Kebakaran di Musim Kemarau, Warga Harus Lakukan Ini

Sabtu, 04 Juli 2026 – 10:35 WIB
DPKP Surabaya Wanti-wanti Bahaya Kebakaran di Musim Kemarau, Warga Harus Lakukan Ini - JPNN.com Jatim
Ilustrasi kebakaran Pasar Krian Sidoarjo menghanguskan ratusan kios. Foto: Dok. 112 Surabaya.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau.

Warga diminta segera menghubungi Command Center 112 apabila melihat atau mengetahui terjadi kebakaran agar api dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas.

Sekretaris DPKP Kota Surabaya Denny Christupel Tupamahu mengatakan kecepatan pelaporan menjadi faktor penting dalam upaya penyelamatan dan meminimalkan dampak kebakaran.

Baca Juga:

"Masyarakat bisa segera melapor ke Command Center 112 apabila menemukan kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan mencegah api meluas," kata Denny, Jumat (3/7).

Selain itu, DPKP terus mendorong terbentuknya budaya siaga bencana di lingkungan masyarakat.

Salah satunya dengan memastikan setiap RT di Surabaya memiliki setidaknya satu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dapat digunakan untuk penanganan awal sebelum petugas tiba di lokasi.

Baca Juga:

“Setiap warga sekarang sudah ada budaya, setiap RT punya satu APAR. Jadi, kalau ada kondisi darurat, warga RT langsung membawa APAR untuk melakukan pemadaman awal," jelasnya.

DPKP juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka karena berpotensi memicu kebakaran, terutama saat cuaca panas dan kering.

DPKP Surabaya mengimbau warga segera menghubungi 112 saat terjadi kebakaran. Selama musim kemarau, masyarakat juga diminta menghindari pembakaran sampah.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Damkar Surabaya DPKP Surabaya musim kemarau Command Center 112 apar pembakaran sampah kebakaran rumah pencegahan kebakaran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU