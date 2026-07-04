Cuaca Malang Hari ini, Siang Berpotensi Gerimis, Kawasan Lainnya Cerah-Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (4/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.