Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Cerah di Seluruh Kawasan, Siang Potensi Panas Menyengat
Sabtu, 04 Juli 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (4/7).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siang dan sore masih cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini diramalkan cerah selama seharian di seluuruh kawasan.
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