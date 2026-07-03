153 Perusahaan Bakal Ramaikan SPE 2026, Teknologi Printing-Smart Packaging Jadi Andalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Krista Exhibitions kembali memilih Kota Pahlawan sebagai lokasi Surabaya Printing Expo (SPE) 2026 yang digelar di Grand City Convex Surabaya pada 8-11 Juli 2026. Sebanyak 153 perusahaan bakal ambil bagian dalam pameran tersebut.

CEO Krista Exhibitions Daud D Salim mengatakan jumlah peserta tahun ini meningkat dibanding penyelenggaraan sebelumnya. Kali ini menghadirkan berbagai inovasi terbaru di bidang printing technology, digital printing, packaging, labeling, hingga solusi industri kreatif yang diyakini mampu mempercepat transformasi industri grafika di Indonesia.

"Surabaya Printing Expo kali ini ada peningkatan dibanding tahun lalu menjadi 153 perusahaan. Yang ditampilkan lebih banyak industrial printing technology, termasuk packaging decoration, printing untuk promosi, percetakan tekstil, dan digital printing," kata Daud, Jumat (3/7).

Menurut dia, meningkatnya kebutuhan industri makanan dan minuman ikut mendongkrak permintaan terhadap sektor kemasan dan percetakan. Karena itu, SPE 2026 tidak sekadar menjadi ajang memamerkan mesin-mesin terbaru, tetapi juga wadah bagi pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi terkini.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Ahmad Mughira Nurhani, menilai pameran tersebut menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi industri percetakan saat ini.

"Pameran ini bukan hanya sekadar ajang jual beli mesin, melainkan ruang solusi bisnis," ujarnya.

Menurut Ahmad, kondisi ekonomi mendorong pelaku industri untuk bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi, minim limbah, serta memiliki produktivitas lebih tinggi. Selain itu, perusahaan juga dituntut melakukan diversifikasi usaha melalui pengembangan sektor packaging, labeling, smart packaging, hingga creative printing yang memiliki prospek bisnis menjanjikan.

Senada, Ketua DPD PPGI Jawa Timur Iwan Dhamar Suprihantono menegaskan perkembangan teknologi digital bukan ancaman bagi industri percetakan.