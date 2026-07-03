Pandawa Resmikan Warung Kopi di Sydney, Ma'ruf Amin: Kuliner Jadi Diplomasi Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warung Kopi Halal Pandawa resmi dibuka di kawasan Central Business District (CBD) Sydney, Australia. Kehadiran gerai tersebut diharapkan semakin memperkuat promosi kuliner sekaligus budaya Indonesia di Negeri Kanguru.

Peresmian dilakukan di Gedung Wesley Mission, 220 Pitt Street, Sydney dan dihadiri mantan Wakil Presiden RI Prof Dr KH Ma'ruf Amin, Duta Besar RI untuk Australia Dr Siswo Pramono, serta Konsul Jenderal RI untuk New South Wales Pendekar Leonard Sondakh.

KH Ma'ruf Amin mengatakan makanan dan minuman menjadi salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat dunia.

"Saya turut senang dapat meresmikan Warung Kopi Halal Pandawa di Sydney. Indonesia dikenal kaya akan rempah-rempah dan salah satu cara paling mudah memperkenalkan Indonesia kepada dunia adalah melalui makanan dan minuman," ujar Ma'ruf Amin.

Warung kopi tersebut merupakan pengembangan bisnis dari Pandawa Nasi Bungkus yang sebelumnya telah lebih dulu dikenal di Sydney.

Pandawa didirikan oleh Sugiarto Wijono, Lily Tenacious Wijono, dan Antonius Auwyang. Setelah menghadirkan restoran yang menyajikan aneka masakan Indonesia, kini mereka memperluas usaha dengan menghadirkan kedai kopi halal yang menawarkan kopi arabika asal Indonesia serta beragam camilan tradisional.

Beberapa menu yang disajikan di antaranya pie rendang, lemper, kroket, pastel tutup, hingga aneka gorengan khas Indonesia.

Antonius Auwyang mengatakan konsep tersebut dihadirkan agar masyarakat dapat menikmati kuliner Indonesia secara lebih lengkap dalam satu tempat.