Bus Pariwisata Tabrak Pemotor dan Truk di Akses Suramadu, 2 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bus pariwisata Mandala Putra dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak empat kendaraan di Jalan Raya Akses Suramadu, Desa/Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jumat (3/7).

Kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul 04.00 itu menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kejadian itu bermula saat bus Mandala Putra berpelat M 7537 UA yang dikemudikan AS (61) warga Sampang melaju dari dari arah selatan ke utara.

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Sesampainya di lokasi kejadian, bus menabrak sepeda motor Vario W 2201 ZO yang dikendarai oleh pasangan suami istri berinsial M dan U.

Bus justru tak berhenti dan kembali menabrak sebuah mobil bernomor polisi N 1890 NB yang dikemudikan Z (36) laki-laki asal Jember.

Kemudian menabrak truk bernomor polisi W 9042 PC dikemudikan SW (33) laki-laki asal Kabupaten Pasuruan dan truk fuso bernomor polisi N 9144 UF dikemudikan NH (50) laki-laki warga Bojonegoro yang berjalan didepannya dari arah selatan ke utara.

"Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor dan penumpangnya meninggal dunia di lokasi, sedangkan lima orang orang mengalami luka-luka," katanya.

Sementara itu, Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Bangkalan Ipda Jauhari menyebutkan dugaan sementara kecalakaan karena sopir mengalami microsleep.