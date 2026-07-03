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Bus Pariwisata Tabrak Pemotor dan Truk di Akses Suramadu, 2 Orang Tewas

Jumat, 03 Juli 2026 – 18:40 WIB
Bus Pariwisata Tabrak Pemotor dan Truk di Akses Suramadu, 2 Orang Tewas - JPNN.com Jatim
Bus pariwisata Mandala Putra dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak empat kendaraan di Jalan Raya Akses Suramadu, Desa/Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jumat (3/7). Foto: Dok Polres Bangkalan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bus pariwisata Mandala Putra dilaporkan mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak empat kendaraan di Jalan Raya Akses Suramadu, Desa/Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jumat (3/7).

Kecelakaan beruntun yang terjadi sekitar pukul 04.00 itu menyebabkan dua orang meninggal dunia.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan kejadian itu bermula saat bus Mandala Putra berpelat M 7537 UA yang dikemudikan AS (61) warga Sampang melaju dari dari arah selatan ke utara.

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Sesampainya di lokasi kejadian, bus menabrak sepeda motor Vario W 2201 ZO yang dikendarai oleh pasangan suami istri berinsial M dan U.

Bus justru tak berhenti dan kembali menabrak sebuah mobil bernomor polisi N 1890 NB yang dikemudikan  Z (36) laki-laki asal Jember.

Kemudian menabrak truk bernomor polisi W 9042 PC dikemudikan SW (33) laki-laki asal Kabupaten Pasuruan dan truk fuso bernomor polisi N 9144 UF dikemudikan NH (50) laki-laki warga Bojonegoro yang berjalan didepannya dari arah selatan ke utara.

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"Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor dan penumpangnya meninggal dunia di lokasi, sedangkan lima orang orang mengalami luka-luka," katanya.

Sementara itu, Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Bangkalan Ipda Jauhari menyebutkan dugaan sementara kecalakaan karena sopir mengalami microsleep.

Kronologi kecelakaan beruntun melibatkan lima kendaraan di Jalan akses Suramadu menewaskan dua orang.
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TAGS   kecalakan bus pariwisata bangkalan kecelakaan bus bangkalan kecalakan bus kecelakaan beruntun bangkalan

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