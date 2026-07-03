Kebakaran Hebat Hanguskan Dua Gudang Mebel di Surabaya, 20 Mobil Damkar Diterjunkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua gudang mebel di kawasan Pergudangan TPI, Jalan Romokalisari, Kelurahan Tambak Osowilangun, Kecamatan Benowo, Surabaya, ludes dilalap api pada Jumat (3/7) dini hari.

Besarnya kobaran api membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengerahkan 20 unit mobil pemadam serta lima tim rescue untuk mencegah api merambat ke gudang lain.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 03.26 WIB.

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Sesaat setelah menerima laporan, armada dari Pos TOW langsung meluncur ke lokasi.

"Setibanya di lokasi, petugas mendapati api telah membakar dua gudang mebel. Kami kemudian mengerahkan total 20 unit pemadam dan lima tim rescue agar api segera dikendalikan serta tidak meluas ke area pergudangan lainnya," kata Rokhim.

Selain armada DPKP Surabaya, proses pemadaman juga dibantu dua mobil tangki air milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sejumlah instansi turut diterjunkan ke lokasi, di antaranya BPBD Kota Surabaya, Satpol PP, Pos Terpadu Barat, PLN, dan PMI.

Rokhim menjelaskan masing-masing gudang yang terbakar memiliki luas sekitar 10 x 50 meter sehingga total area terdampak mencapai kurang lebih 1.000 meter persegi.