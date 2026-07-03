Memacu Adrenalin, BYD TCF 2026 Ajak Pengunjung Jajal Denza B5 di Lintasan Ekstrem

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BYD Motor Indonesia menggelar BYD Technology Culture Festival (TCF) 2026 di Atrium Pakuwon Mall Surabaya pada 2-5 Juli 2026. Pameran tersebut menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat teknologi elektrifikasi BYD sekaligus merasakan langsung performa kendaraannya.

Salah satu atraksi yang paling menyedot perhatian pengunjung adalah test ride BYD Denza B5 Dual Mode. Berbeda dengan uji coba kendaraan pada umumnya, peserta diajak melintasi tiga lintasan ekstrem yang dirancang untuk menguji kemampuan kendaraan.

Mulai dari tangga setengah lingkaran yang membuat mobil menanjak dan menukik hingga sekitar 45 derajat, lintasan jungkat-jungkit, hingga obstacle terakhir berupa bidang miring dengan kemiringan mendekati 90 derajat.

Wartawan VIVA Jatim Mokhammad Dofir mengaku terkesan setelah mencoba langsung ketangguhan Denza B5. Menurut dia, kenyamanan kabin tetap terjaga meski kendaraan harus melewati berbagai rintangan ekstrem.

"Awalnya kami membayangkan akan merasakan benturan keras atau kabin berguncang hebat. Ternyata anggapan itu tidak terbukti. Kabin tetap nyaman dan mobil terasa stabil meski berada di posisi miring hingga mendekati 90 derajat," ujar Dofir, Jumat (3/7).

Dia menilai sistem suspensi Denza B5 bekerja sangat baik.

"Saat melewati jungkat-jungkit memang ada sedikit hentakan, tetapi tetap mampu diredam sehingga kenyamanan penumpang tetap terjaga," katanya.