Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (3/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

Sore dan malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 4-15 kilometer per jam.