Uji BYD M6 DM Super Irit di Rute Surabaya-Prigen, Konsumsi BBM Cuma Belasan Ribu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT BYD Motor Indonesia membuktikan langsung keandalan teknologi Dual Mode (DM) yang dibenamkan pada BYD M6 melalui kegiatan Media Experience: BYD DM Technology Challenge.

Sebanyak 11 unit BYD M6 DM digunakan awak media dan kru menempuh rute Surabaya-Prigen-Surabaya sejauh sekitar 155 kilometer, Rabu (1/7). Perjalanan dimulai dari BYD Arista Kenjeran Surabaya menuju Taman Dayu, Prigen, Pasuruan, kemudian kembali ke Surabaya.

Pengujian itu menjadi ajang pembuktian performa, efisiensi, hingga kenyamanan teknologi hybrid terbaru BYD di berbagai karakter jalan.

Salah satu peserta dari awak media VIVA Mokhammad Dofir mengaku terkejut dengan efisiensi bahan bakar yang ditawarkan BYD M6 DM.

"Setiap mobil hasilnya beda-beda tergantung bagaimana cara berkendaranya. Di tim kami dengan jarak tempuh sekitar 155 kilometer, mobil yang kami gunakan menghabiskan Pertamax sekitar Rp15 ribuan, sedangkan baterai tersisa 19 persen dari kondisi awal 98 persen," ujarnya.

Bukan hanya irit, Dofir juga mengaku terkesan dengan kenyamanan kabin selama perjalanan.

Menurut dia, sebagian besar perjalanan justru dimanfaatkan untuk menulis berita melalui ponsel. Biasanya aktivitas tersebut membuatnya mudah pusing karena memiliki gangguan penglihatan.

"Di BYD M6 saya sama sekali tidak merasa pusing, padahal hampir sepanjang perjalanan saya menatap layar ponsel untuk menulis berita," katanya.