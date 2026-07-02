Telkom University Surabaya Kembangkan Konten SEO Promosikan Potensi Desa dan BUMDes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Telkom University Surabaya membantu meningkatkan visibilitas website Asosiasi Dosen Integrator Desa (ADIDES) melalui optimalisasi konten berbasis Search Engine Optimization (SEO). Langkah ini diharapkan memperluas penyebaran informasi mengenai potensi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat.

Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipimpin dosen Telkom University Surabaya, Wachda Yuniar Rochmah, bersama tim yang terdiri atas Caesareano Lafado Yesa, Muhammad Farhansyah Mondari, serta didukung mahasiswa Kurnia Afrida, Dwika Ayu, Sandra Aulia, dan Imelia Sugma.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Wachda Yuniar Rochmad mengatakan dalam program ini, tim melakukan riset kata kunci (keyword research) menggunakan Ubersuggest untuk mengidentifikasi topik yang paling banyak dicari masyarakat.

Analisis difokuskan pada empat sektor utama yang menjadi konten website ADIDES, yakni pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

"Pemilihan kata kunci mempertimbangkan volume pencarian, tingkat persaingan SEO, serta peluang tampil di halaman utama mesin pencari sehingga informasi yang dipublikasikan lebih mudah ditemukan pengguna internet," jelas Wachda dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim kemudian menyusun berbagai artikel edukatif dengan memadukan kata kunci utama dan kata kunci turunan agar lebih ramah SEO sekaligus mudah dipahami pembaca.

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Selain penguatan konten, Telkom University Surabaya juga mengembangkan dashboard visualisasi potensi daerah yang menampilkan sektor unggulan di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.

"Dashboard tersebut dirancang untuk memudahkan akademisi, pemerintah, mitra, maupun masyarakat dalam mengakses data potensi wilayah sekaligus membuka peluang kolaborasi untuk mendukung pembangunan desa," kata dia.