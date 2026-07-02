Umsura Berangkatkan 1.292 Mahasiswa KKN ke Arab Saudi hingga Singapura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) memberangkatkan 1.292 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2026 ke sembilan lokasi di dalam dan luar negeri. Para mahasiswa membawa berbagai inovasi berbasis riset untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Pelepasan peserta KKN dilakukan melalui Lembaga Riset, Inovasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LRIPM) Umsura di Gedung At-Tauhid Tower lantai 13, Kamis (2/7). Tahun ini, mahasiswa akan menjalankan KKN di Arab Saudi, Singapura melalui program KKN LEX, Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Pasuruan, Kediri, Nganjuk, Probolinggo, dan Gresik.

Mengusung tema Simfoni Inovasi: Berakar Lokal, Berdampak Global, KKN Umsura 2026 tidak hanya berorientasi pada pengabdian masyarakat, tetapi juga mengedepankan hilirisasi hasil riset mahasiswa menjadi teknologi tepat guna yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

Rektor Umsura Prof Mundakir mengatakan KKN merupakan bagian dari komitmen kampus dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin mahasiswa Umsura tidak hanya menyelesaikan studinya di kampus, tetapi juga membawa inovasi yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Melalui KKN ini, riset dan inovasi mahasiswa tidak berhenti di laboratorium, melainkan dihilirisasi hingga ke desa-desa," ujar Mundakir.

Dia menegaskan KKN menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengaktualisasikan kompetensi akademik, kepemimpinan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat melalui pendekatan berbasis riset.

"Inilah implementasi nyata nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi yang tidak hanya dipelajari di ruang kelas, tetapi diterapkan langsung di tengah masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala LRIPM Umsura Arin Setyowati menjelaskan pelaksanaan KKN tahun ini mengedepankan pendekatan Empati, sehingga mahasiswa terlebih dahulu memahami kebutuhan masyarakat sebelum menyusun program kerja.