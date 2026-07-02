RUPST 2025, Agrinas Perkuat Fondasi Bisnis untuk Dukung Ketahanan Pangan Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), mulai mematangkan peran strategis, dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan.

Dukungan perusahaan BUMN tersebut, menjadi bahasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (30/6).

Direktur Utama PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) Kharisma Febriansyah, mengatakan,RUPST menjadi momentum bagi Agrinas Jaladri untuk mengevaluasi kinerja sepanjang Tahun Buku 2025, sekaligus menetapkan arah bisnis ke depan.

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Menurutnya, dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang diajukan direksi antaranya persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan 2025, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Kemudian penetapan remunerasi pengurus perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk Tahun Buku 2026, serta perubahan susunan pengurus perusahaan.

“Kami mendapat mandat mengembangkan ekosistem perikanan nasional. Kami akan melanjutkan penguatan kapasitas organisasi, tata kelola, dan proses bisnis,” ujar Kharisma dalam keterangan pers yang diterima di Surabaya, Rabu (1/7).

Kharisma menilai, Tahun Buku 2025 menjadi pijakan penting bagi Perseroan untuk membangun kesiapan organisasi dalam menjalankan mandat yang lebih besar di masa mendatang.

"Kami memandang tahun 2025 sebagai fase membangun fondasi. Fokus kami bukan hanya memperkuat organisasi dan tata kelola perusahaan, tetapi juga memastikan setiap langkah yang diambil mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan,” jelasnya.