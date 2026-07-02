Dramatis! Damkar Kediri Evakuasi Sapi Limosin yang Tercebur ke Sumur Sedalam 25 Meter

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pos Pare mengevakuasi seekor sapi limosin yang tercebur ke dalam sumur sedalam sekitar 25 meter di Dusun Jomblang, Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Proses evakuasi berlangsung dramatis karena ruang sumur yang sempit dan minim oksigen. Setelah sekitar satu jam, sapi berhasil diangkat ke permukaan, namun kondisinya sudah mati.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengatakan peristiwa itu bermula ketika pemilik sapi, Katimin, mendengar suara keras dari arah belakang rumahnya.

Saat dicek, sapi miliknya ternyata telah tercebur ke dalam sumur.

"Setelah mengetahui sapi terjatuh ke sumur, kepala dusun setempat menghubungi Damkar Pos Pare untuk meminta bantuan evakuasi," kata Kaleb, Rabu.

Petugas kemudian menuju lokasi dengan membawa peralatan penyelamatan, seperti tali karmantel, tali webbing, dan body harness.

Evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat kondisi sumur yang sempit serta minim suplai oksigen.

"Sapi dievakuasi. Namun, kondisinya sudah mati karena tenggelam di kedalaman air sumur," ujar Kaleb.