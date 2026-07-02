Bandel! Portal Sudah Tiga Kali Dirusak, 26 Truk Akhirnya Ditilang Polisi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tulungagung menindak tegas puluhan truk bertonase besar yang nekat melintasi jalur alternatif di Kecamatan Gondang meski telah diberlakukan rekayasa lalu lintas akibat penutupan Jembatan Gondang I.

Sebanyak 26 truk roda enam atau lebih dengan muatan di atas delapan ton ditilang karena melanggar aturan tersebut.

Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Tulungagung Iptu Ahmad Zainudin mengatakan, jalur alternatif di Kecamatan Gondang hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan roda empat, seperti mobil pribadi.

"Sejak Jembatan Gondang I ditutup, kami sudah mengatur jalur alternatif sesuai jenis kendaraan. Jalan di Kecamatan Gondang hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan roda empat," kata Ahmad, Rabu.

Menurut dia, seluruh truk bertonase besar dari arah Tulungagung menuju Trenggalek maupun sebaliknya telah diarahkan melewati jalur resmi melalui Simpang Empat Tamanan menuju Kecamatan Bandung.

Namun, masih banyak sopir yang nekat melanggar, bahkan portal pembatas tinggi kendaraan di jalur alternatif dilaporkan sudah tiga kali dirusak, masing-masing dua kali di Simpang Empat Cabe dan satu kali di Simpang Tiga barat Kantor Kecamatan Gondang.

"masih banyak pelanggaran, kami melakukan penindakan melalui razia untuk memberikan efek jera kepada pengemudi truk yang tetap memaksakan diri masuk ke jalur alternatif," ujarnya.

Selain dikenai sanksi tilang, seluruh truk yang terjaring razia juga diperiksa kelengkapan administrasi, termasuk dokumen uji berkala kendaraan bermotor (KIR) serta aspek kelaikan jalan.