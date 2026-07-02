Pemancing Banyuwangi Hilang Terseret Arus di Pantai Bama Baluran

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Seorang pemancing bernama Maman Wahyudi (30) dilaporkan tenggelam di perairan Pantai Bama, kawasan Taman Nasional Baluran, Situbondo.

Memasuki hari kedua pencarian, Rabu (1/7), korban yang merupakan warga Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, belum berhasil ditemukan.

Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Situbondo, Puriyono, mengatakan pencarian melibatkan sejumlah unsur, mulai dari Kantor SAR Banyuwangi, Polsek Banyuputih, Koramil Banyuputih, Satpolairud, Tagana, hingga petugas Taman Nasional Baluran.

Baca Juga: Pemuda Surabaya Ditemukan Tewas Tenggelam di Sungai Kalimas

"Pencarian pada hari kedua dilakukan dengan menyisir bibir pantai dan perairan di sisi utara kawasan Taman Nasional Baluran," kata Puriyono.

Namun, hingga pencarian dihentikan sore hari, keberadaan korban masih belum diketahui.

"Tim SAR gabungan dijadwalkan kembali melanjutkan pencarian pada Kamis (2/7)," kata dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban datang ke Pantai Bama bersama rombongan pada Selasa (30/6) sore untuk mengikuti ritual adat.

Setelah prosesi selesai, Maman memancing di perairan Pantai Bama ketika kondisi air laut sedang surut.