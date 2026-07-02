Gus Irfan: Muktamar NU Jangan Seperti Kongres Partai Politik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan Ketua Umum dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus mendatang.

Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, Presiden Prabowo justru menghormati independensi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

"Bapak Prabowo sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU," kata Gus Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Cucu pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, itu berharap Muktamar NU berlangsung dengan suasana sejuk dan tetap menjunjung nilai-nilai dasar organisasi.

"Saya berharap Muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama," ujarnya.

Gus Irfan mengingatkan Muktamar NU tidak boleh berubah menjadi arena perebutan kekuasaan seperti kongres partai politik.

Menurut dia, para kiai pendahulu justru memberikan teladan dengan tidak saling berebut jabatan karena menganggap kepemimpinan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

"Itu bukan ciri khas NU. Kita harus berkaca kepada para kiai pendahulu NU. Mereka justru saling menolak untuk dipilih karena menyadari ini adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," tuturnya.