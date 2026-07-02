Cuaca Malang Hari ini, Pagi Cerah Berawan dan Berawan, Malamnya Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (2/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cerah berawan dan berawandi seluruh kawasan.

Malamnyacerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5-14 kilometer per jam.