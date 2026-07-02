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Cuaca Jawa Timur 2 Juli 2026, Pagi-Malam Bakal Cerah Hingga Berangin

Kamis, 02 Juli 2026 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 2 Juli 2026, Pagi-Malam Bakal Cerah Hingga Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (2/7).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

Siangnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

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Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-19 kilometer per jam.

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Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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