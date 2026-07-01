PT SIER Catat Laba Bersih Rp188,8 Miliar, Dividen Naik Empat Tahun Berturut-turut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), anggota Holding BUMN Danareksa, kembali mencatatkan kinerja impresif sepanjang 2025. Pendapatan, laba, hingga nilai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sama-sama mengalami kenaikan signifikan.

Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2025 yang digelar di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

RUPS dipimpin Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero), Ahmad Fauzie Nur, serta dihadiri jajaran pemegang saham, komisaris, dan direksi PT SIER.

Sepanjang tahun buku 2025, PT SIER membukukan pendapatan usaha sebesar Rp672,239 miliar atau tumbuh 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp585,847 miliar.

Kenaikan pendapatan tersebut turut mendongkrak laba usaha menjadi Rp202,479 miliar atau naik 46 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp138,715 miliar.

Sementara itu, laba bersih nonrevaluasi melonjak hingga 56 persen menjadi Rp188,833 miliar, dari sebelumnya Rp121,379 miliar.

Penguatan fundamental perusahaan juga terlihat dari total aset yang meningkat menjadi Rp21,860 triliun, naik dari Rp21,386 triliun pada tahun sebelumnya. Posisi kas akhir tahun pun mencapai Rp621,594 miliar yang menunjukkan likuiditas perusahaan tetap terjaga.

Kinerja positif tersebut berdampak langsung pada peningkatan dividen bagi pemegang saham.