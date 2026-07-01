PT Gosyen Jaya Gandeng BRI Jemursari, Siapkan Langkah Besar untuk Ekspansi Bisnis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Gosyen Jaya memperkuat strategi ekspansi bisnis dengan menjajaki kerja sama strategis bersama BRI Branch Office Surabaya Jemursari. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat akses pembiayaan dan layanan keuangan digital guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Penjajakan kerja sama berlangsung di Kantor BRI Branch Office Surabaya Jemursari. Direktur Utama PT Gosyen Jaya, Lilies Sugianto, hadir bersama jajaran manajemen dan disambut Branch Office Head BRI Surabaya Jemursari, Octarez Abi Ibrahim, beserta tim.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak membahas berbagai peluang kolaborasi, mulai dari layanan perbankan terintegrasi, fasilitas pembiayaan korporasi, hingga penerapan cash management system untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan perusahaan.

Direktur Utama PT Gosyen Jaya Lilies Sugianto mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses perusahaan terhadap layanan keuangan yang inovatif.

"Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari pihak BRI. Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif bagi PT Gosyen Jaya dalam memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional melalui dukungan layanan perbankan yang solid," ujar Lilies.

Menurutnya, dukungan sistem perbankan yang terintegrasi akan memperkuat tata kelola keuangan perusahaan sekaligus menjadi fondasi bagi pengembangan bisnis di berbagai sektor.

Sementara itu, Branch Office Head BRI Surabaya Jemursari, Octarez Abi Ibrahim, menegaskan komitmen BRI sebagai mitra keuangan terpercaya bagi sektor korporasi.

"Suatu kehormatan bagi kami dapat menerima kunjungan dari PT Gosyen Jaya. Kami berkomitmen menghadirkan solusi finansial end-to-end untuk mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan," kata Octarez.