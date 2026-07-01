JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Dari Sampah Jadi Cuan, Telkom University Dampingi Warga Gresik Produksi Coaster Daur Ulang

Dari Sampah Jadi Cuan, Telkom University Dampingi Warga Gresik Produksi Coaster Daur Ulang

Rabu, 01 Juli 2026 – 17:42 WIB
Dari Sampah Jadi Cuan, Telkom University Dampingi Warga Gresik Produksi Coaster Daur Ulang - JPNN.com Jatim
Telkom University Surabaya mendampingi warga Gresik mengolah sampah plastik menjadi coaster bernilai jual tinggi melalui program ekonomi sirkular. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Telkom University Kampus Surabaya terus mendorong pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui program hilirisasi sampah plastik di RT 02 RW 04 Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

Lewat program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM), warga didampingi mengolah cacahan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi berupa coaster atau tatakan gelas.

Program tersebut merupakan bagian dari proyek strategis Center of Excellence (CoE) Circular Ecosystem and Sustainable Technology (CIRCLEST).

Baca Juga:

Ketua Tim PPM, Aufar Fikri Dimyati, mengatakan program ini tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah plastik, tetapi juga mendorong lahirnya usaha baru berbasis ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.

Tim pelaksana terdiri atas Dr. Benazir Imam Arif Muttaqin, Susmitha Canny, Ph.D., dan Rizal Ardianto. Dalam pelaksanaannya, mereka juga didukung lima mahasiswa Telkom University Surabaya yang terlibat langsung mendampingi warga.

Untuk menunjang proses produksi, tim menyediakan sembilan unit cetakan (molding) coaster dengan berbagai desain, yakni empat berlogo Telkom University, empat berlogo Kota Surabaya, dan satu berlogo CIRCLEST.

Baca Juga:

Selain itu, warga juga dibekali perlengkapan keselamatan kerja berupa sarung tangan tahan panas, respirator, regulator tekanan tinggi, clamp, serta dua unit alat pemadam api ringan (APAR) guna memastikan proses produksi berjalan aman.

Melalui pengembangan lini produksi tersebut, warga tidak lagi hanya menjual sampah plastik dalam bentuk botol bekas atau cacahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Telkom University Surabaya mendampingi warga Gresik mengolah sampah plastik menjadi coaster bernilai jual tinggi melalui program ekonomi sirkular.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   telkom university UMKM berbasis lingkungan pengelolaan sampah produk daur ulang plastik daur ulang plastik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU