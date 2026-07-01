Umsura Resmikan Klinik Pratama Rawat Inap, Layani Mahasiswa hingga Masyarakat Umum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) resmi memiliki Klinik Pratama Rawat Inap yang siap melayani sivitas akademika maupun masyarakat umum. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu diresmikan pada Rabu (1/7).

Klinik Pratama Rawat Inap Umsura menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, mulai dari pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), hingga Unit Gawat Darurat (UGD). Klinik juga menyediakan layanan rawat jalan dan rawat inap.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Mundakir mengatakan kehadiran klinik tersebut merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

"Klinik ini merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik Universitas Muhammadiyah Surabaya yang didirikan sebagai sarana pelayanan kesehatan terintegrasi, tidak hanya bagi sivitas akademika, tetapi juga masyarakat umum di lingkungan sekitar," ujar Mundakir.

Menurut dia, secara kelembagaan klinik berada di bawah naungan Umsura dan menjadi bagian dari upaya kampus memperluas akses layanan kesehatan primer yang mudah dijangkau, terjangkau, dan berkualitas.

Selain melayani mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan, klinik tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum.

Mundakir menambahkan, klinik tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan praktik klinik bagi mahasiswa di bidang kesehatan.

"Kehadirannya mendukung misi universitas dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas, penelitian berbasis kebutuhan masyarakat, serta pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak luas," katanya.