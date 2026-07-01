Geger, Mayat Bayi Dalam Kendil Ditemukan di Tepi Sungai Pulo Wonokromo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan Pulo Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang dimasukkan ke dalam sebuah kendil dan dibuang di tepi sungai, Selasa (30/6) malam.

Kapolsek Wonokromo Kompol Eko Aprinto menjelaskan penemuan itu bermula saat seorang warga berinisial S mendapat informasi dari rekannya, SU melihat seorang laki-laki tak dikenal membuang sebuah kendil ke pinggir Sungai Pulo Wonokromo sekitar pukul 16.30 WIB.

"Mengiranya hanya berisi sampah, S tidak langsung memeriksa isi kendil tersebut," kata Eko, Rabu (1/7).

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Namun, rasa penasaran membuatnya kembali mendatangi lokasi sekitar pukul 20.00 WIB.

Saat itu, kondisi kendil sudah pecah. Betapa terkejutnya S ketika mengetahui benda di dalamnya ternyata jasad seorang bayi laki-laki.

"Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar dan diteruskan ke Polsek Wonokromo," katanya.

Dia mengatakan anggotanya langsung mendatangi lokasi bersama Tim Inafis Polrestabes Surabaya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Dari hasil olah TKP, korban ditemukan di tepi sungai di belakang rumah Jalan Pulo Wonokromo Nomor 310, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di dalam sebuah kendil,” ujarnya.