Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Diramalkan Cerah, Siang Potensi Panas Menyengat
Rabu, 01 Juli 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (1/7).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siang dan sore masih cerah di seluruh kawasan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 20-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-12 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Ramalan cuaca Surabaya hari ini diramalkan cerah hingga berawan di seluuruh kawasan.
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