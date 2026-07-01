Kejar Sandal yang Hanyut, Pelajar di Jember Ditemukan Meninggal di Sungai Bedadung
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan menemukan pelajar bernama Azka Hisyam Al Fahri (13) yang tenggelam di Sungai Bedadung, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam kondisi meninggal dunia, Selasa (30/6).
Korban ditemukan sekitar pukul 15.50 WIB setelah tim melakukan pencarian menggunakan metode penyelaman.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edy Budi Susilo mengatakan jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi awal tenggelam dengan kedalaman sungai mencapai enam meter.
"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian dengan metode penyelaman," kata Edy.
Menurut Edy, sebelum kejadian korban mandi di Sungai Bedadung bersama tiga temannya.
Saat itu sandal korban hanyut terbawa arus. Korban kemudian berusaha mengejar sandal tersebut hingga akhirnya tenggelam.
"Melihat korban tenggelam maka tiga temannya berusaha menolong. Namun, sungai tersebut sangat dalam dan akhirnya ketiga temannya naik ke tebing dan segera melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Jember," tuturnya.
Mendapat laporan tersebut, BPBD Jember berkoordinasi dengan Pos SAR Jember untuk melakukan operasi pencarian.
Pelajar berusia 13 tahun yang tenggelam di Sungai Bedadung, Jember, ditemukan meninggal dunia sekitar 20 meter dari lokasi awal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News