Masih Takut MSG? Sasa Ungkap Fakta Kandungan Natriumnya Lebih Rendah daripada Garam

jatim.jpnn.com, SURABAYA -

PT Sasa Inti menggelar kampanye #MSGYangBenar bertajuk 'MSG: Satu Sendok, Sejuta Mitos' di Alun-Alun Surabaya, Selasa (30/6). Melalui kampanye tersebut, perusahaan ingin meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai keamanan konsumsi monosodium glutamat (MSG).

Head of Marketing PT Sasa Inti Albert Dinata mengatakan masih banyak mitos yang menyebut MSG berbahaya bagi kesehatan, padahal berbagai penelitian menunjukkan sebaliknya apabila digunakan sesuai takaran.

"Kami ingin menggeser percakapan publik. MSG bukan musuh, melainkan solusi memasak yang membantu keluarga Indonesia menghadirkan makanan sehat dan tetap lezat. Kami juga ingin mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan #MSGYangBenar dengan mematahkan berbagai mitos yang selama ini beredar," ujar Albert.

Menurut Albert, Sasa juga menyediakan laman edukasi yang memuat informasi mengenai berbagai mitos dan fakta seputar MSG agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat.

Dalam kesempatan itu, Sasa mengutip sejumlah hasil penelitian yang menyebut kandungan natrium pada MSG sekitar 12 persen, lebih rendah dibandingkan garam dapur yang mencapai sekitar 40 persen.

Selain itu, penggunaan MSG dalam jumlah yang tepat disebut dapat membantu mengurangi penggunaan garam hingga 30 persen tanpa mengurangi cita rasa makanan.

Kampanye tersebut juga menghadirkan diskusi bersama sejumlah narasumber, di antaranya dokter Reisa Broto Asmoro, ahli gizi Mochamad Rizal, Chef Martin Praja, serta pelaku kuliner Surabaya Bu Rudy.

Mereka membahas berbagai fakta ilmiah mengenai MSG, pola konsumsi garam dan gula, hingga pentingnya menjaga keseimbangan gizi dalam makanan sehari-hari.