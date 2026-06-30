JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Persimpangan Semolowaru, Pemotor Tewas Diduga Tabrakan dengan Mobil

Kecelakaan Maut di Persimpangan Semolowaru, Pemotor Tewas Diduga Tabrakan dengan Mobil

Selasa, 30 Juni 2026 – 18:00 WIB
Kecelakaan Maut di Persimpangan Semolowaru, Pemotor Tewas Diduga Tabrakan dengan Mobil - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi korban kecelakaan di persimpangan Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya, Selasa (30/6). Foto: Tangkapan layar Instagram call112surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami seorang wanita berinisial S warga Medokan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.  Wanita berusia 56 tahun itu dilaporkan tewas kecelakaan lalu lintas di persimpangan lampu lalu lintas Jalan Semolowaru, Surabaya, Selasa (30/6) sekitar pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya laporan kejadian diterima melalui Command Center pada pukul 05.12 WIB.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menjelaskan saat petugas tiba korban sudah tergeletak di tengah jalan dalam kondisi tidak bernyawa.

Baca Juga:

"Korban dilakukan pengecekan awal di lokasi oleh Tim Gerak Cepat (TGC) bersama BPBD dan Posko Terpadu Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Informasi dari kepolisian kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor dan mobil yang belum diketahui identitasnya.

Motor tersebut melaju dari arah barat menuju tjmur melintasi persimpangan Semolowaru-MERR. Ketika lampu lalu lintas menunjukkan merah, ada mobil melintas dan terjadilah tabrakan.

Baca Juga:

Tabrakan tersebut diduga yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh BPBD Kota Surabaya bersama Posko Terpadu Timur dan dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinas Sosial. Sementara itu, pihak keluarga telah berada di rumah sakit untuk mendampingi proses penanganan jenazah.

Seorang pemotor wanita meninggal setelah diduga bertabrakan dengan mobil di persimpangan Jalan Semolowaru Surabaya.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan lalu lintas di Surabaya kecelakaan maut pemotor tewas pemotor tertabrak mobil tabrakan motor vs mobil BPBD Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU