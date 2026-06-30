Kecelakaan Maut di Persimpangan Semolowaru, Pemotor Tewas Diduga Tabrakan dengan Mobil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejadian nahas dialami seorang wanita berinisial S warga Medokan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Wanita berusia 56 tahun itu dilaporkan tewas kecelakaan lalu lintas di persimpangan lampu lalu lintas Jalan Semolowaru, Surabaya, Selasa (30/6) sekitar pukul 05.00 WIB.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya laporan kejadian diterima melalui Command Center pada pukul 05.12 WIB.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti menjelaskan saat petugas tiba korban sudah tergeletak di tengah jalan dalam kondisi tidak bernyawa.

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"Korban dilakukan pengecekan awal di lokasi oleh Tim Gerak Cepat (TGC) bersama BPBD dan Posko Terpadu Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia," ujarnya.

Informasi dari kepolisian kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor dan mobil yang belum diketahui identitasnya.

Motor tersebut melaju dari arah barat menuju tjmur melintasi persimpangan Semolowaru-MERR. Ketika lampu lalu lintas menunjukkan merah, ada mobil melintas dan terjadilah tabrakan.

Tabrakan tersebut diduga yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh BPBD Kota Surabaya bersama Posko Terpadu Timur dan dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinas Sosial. Sementara itu, pihak keluarga telah berada di rumah sakit untuk mendampingi proses penanganan jenazah.