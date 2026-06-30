Selama Juni 2026, Pemkot Surabaya Catat 15 Kasus Kekerasan Seksual Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 15 kasus kekerasan seksual ditangani oleh DP3APPKB Kota Surabaya selama periode Juni 2026. Belasan kasus itu didominasi korban usia sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA.

"Kurang lebih sampai dengan pertengahan tahun ini sekitar 15 (kasus kekerasan seksual). Rata rentangnya (usia sekolah) SD, SMP, SMA," ujar Kepala UPTD PPA DP3APPKB Surabaya Lingga Mahawan, Selasa (30/6).

Lingga menjelaskan kasus itu terungkap berkat laporan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat korban, seperi orang tua dan guru. Namun, juga ada korban yang datang sendiri melapor ke UPTD PPA.

"Biasanya dari orang terdekat, bisa dari orang tua ada atau juga dari guru. Ada juga yang langsung lapor ke kami ya," ucapnya.

Berdasarkan hasil penanganan, pelaku kekerasan seksual tidak sedikit yang berasal dari lingkungan dekat dengan korban.

Selain anggota keluarga atau orang terdekat, juga terdapat kasus yang melibatkan tetangga di sekitar tempat tinggal korban.

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"Iya, ada beberapa yang orang terdekat, ada beberapa yang mungkin tetangga sekitar rumah," jelas Lingga.

Lingga menambahkan kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu tetapi tersebar di berbagai kecamatan di Surabaya.