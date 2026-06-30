Kejati Jatim Fasilitasi 505 Permohonan Perwalian Anak, Surabaya Tertinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memfasilitasi 505 permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur yang diajukan secara serentak melalui seluruh Kejaksaan Negeri di 38 kabupaten/kota di Jatim.

Dari jumlah tersebut, Kota Surabaya tercatat sebagai daerah dengan permohonan terbanyak, yakni 65 permohonan yang berasal dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim Martha Parulina Berliananmengatakan dari 65 permohonan di Surabaya, 43 diajukan ke Pengadilan Agama dan 22 ke Pengadilan Negeri.

"Surabaya menjadi daerah dengan jumlah permohonan terbanyak karena merupakan kota besar dengan mobilitas masyarakat yang tinggi,” kata Martha, Selasa (30/6).

Secara keseluruhan, dari 505 permohonan di Jawa Timur, 473 diajukan ke Pengadilan Agama dan 32 ke Pengadilan Negeri.

Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak di bawah umur yang kehilangan orang tua atau membutuhkan wali sah secara hukum.

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Selain Surabaya, daerah dengan jumlah permohonan tinggi antara lain Kabupaten Tuban sebanyak 181 anak, Kejari Tanjung Perak 35 anak, Kabupaten Mojokerto 33 anak, Kabupaten Pasuruan 22 anak, dan Pacitan 20 anak.

Martha menjelaskan, pengajuan perwalian ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.