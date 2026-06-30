Uji Coba Rekayasa Radial Road Lontar Dimulai, Satu Arah Diterapkan di Surabaya Barat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya mulai melakukan uji coba pembukaan Jalan Radial Road Lontar, Senin (29/6) sore, untuk mengurai kemacetan di kawasan Surabaya Barat.

Jalan tersebut dibuka bersamaan dengan penerapan rekayasa lalu lintas yang sementara dibuat satu arah dari timur ke barat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan skema satu arah ini diterapkan untuk mengurangi kepadatan di Jalan Raya Lontar yang selama ini kerap terjadi pada jam sibuk.

“Radial Road ini kita fungsikan dulu satu arah dari timur ke barat,” ujarnya.

Menurutnya, Jalan Lontar yang memiliki lebar terbatas tidak lagi mampu menampung arus kendaraan dua arah sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang arus lalu lintas.

Dengan adanya jalur baru ini, kendaraan dari arah PTC menuju Citraland akan dialihkan sebagian ke Radial Road, sementara arah sebaliknya tetap melewati Jalan Raya Lontar.

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"Ini uji coba dulu, nanti kami lihat hasilnya sebelum diputuskan permanen,” kata Eri.

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) SurabayabHidayat Syah, menyebut uji coba dilakukan selama kurang lebih dua minggu.