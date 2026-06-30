Bulog Bidik Pesantren, Mahasiswa hingga PKK Jadi Mitra Rumah Pangan Kita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog berencana menggandeng pesantren, mahasiswa, perguruan tinggi, hingga kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperkuat jaringan distribusi pangan lewat program Rumah Pangan Kita (RPK).

Direktur Pemasaran Perum Bulog Rahmanto Amin Jatmiko mengatakan RPK tidak dibatasi hanya untuk kalangan atau organisasi tertentu. Semakin banyak komunitas yang terlibat, semakin luas pula jangkauan distribusi pangan Bulog.

“RPK ini tidak membatasi. Kami mengupayakan bisa masuk ke pesantren, mahasiswa, dan di wilayah Jawa Timur juga akan masuk ke ibu-ibu PKK,” kata Rahmanto seusai memberikan bantuan modal RPK di Surabaya, Selasa (30/6).

Menurutnya, perluasan kemitraan tersebut sekaligus membuka peluang kewirausahaan bagi berbagai kelompok masyarakat yang ingin menjadi bagian dari jaringan distribusi pangan Bulog.

“Jaringan distribusi ini harus makin besar dan kewirausahaan ini menjangkau berbagai macam komunitas,” ujarnya.

Rahmanto menjelaskan perluasan mitra juga menjadi bagian dari strategi Bulog dalam mendukung program hilirisasi beras.

Karena itu, Bulog akan terus menggandeng berbagai komunitas, termasuk lembaga pendidikan, agar distribusi pangan semakin merata.

“Kami akan terus memperluas jaringan. Kami membutuhkan semakin banyak kerja sama dengan berbagai pihak, apakah itu komunitas, pesantren, bahkan dunia pendidikan seperti kampus, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan menjadi makin luas,” jelasnya.