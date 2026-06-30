JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Perkuat Distribusi Pangan, Bulog Serahkan 30 RPK kepada Komunitas Keagamaan

Perkuat Distribusi Pangan, Bulog Serahkan 30 RPK kepada Komunitas Keagamaan

Selasa, 30 Juni 2026 – 12:37 WIB
Perkuat Distribusi Pangan, Bulog Serahkan 30 RPK kepada Komunitas Keagamaan - JPNN.com Jatim
Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha pembukaan outlet Rumah Pangan Kita (RPK) kepada 30 UMKM yang tergabung dalam komunitas keagamaan di Surabaya, Selasa (30/6). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha pembukaan outlet Rumah Pangan Kita (RPK) kepada 30 UMKM yang tergabung dalam komunitas keagamaan di Surabaya, Selasa (30/6).

RPK sendiri adalah program kemitraan resmi dari Perum BULOG berupa outlet atau toko milik masyarakat yang dibina untuk menjual bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.

Dirut Pemasaran Rahmanto Amin Jatmiko mengatakan salah satu program ini adalah bertujuan menjaga ketahanan pangan dan juga stabilisasi harga juga ketersediaan.

Baca Juga:

"Serta menjangkau lebih banyak lagi dengan jaringan distribusi berbasis komunitas keagamaan," kata Rahmanto. 

Rahmanto mengungkapkan seusai penyaluran bantuan, Bulog tidak akan berhenti pada tahap penyerahan saja.

Seluruh mitra akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan optimal dan mampu berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan.

Baca Juga:

“Setelah ini tentu akan kami evaluasi. Kami ingin memastikan apa yang kami sampaikan ini bukan hanya sekadar satu kali kegiatan. Kami akan melihat pertumbuhannya, bagaimana repeat order-nya, dan kami juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan,” katanya.

Menurutnya, pelatihan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi para mitra sekaligus menjaga keberlanjutan usaha RPK sebagai ujung tombak distribusi pangan Bulog di masyarakat.

Perum Bulog menggandeng komunitas keagamaan dengan menyalurkan 30 Rumah Pangan Kita (RPK) di Jawa Timur untuk memperkuat distribusi dan ketahanan pangan
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bulog bantuan RPK Surabaya Rumah Pangan Kita Bulog RPK modal usaha RPK

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU