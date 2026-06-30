Perkuat Distribusi Pangan, Bulog Serahkan 30 RPK kepada Komunitas Keagamaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perum Bulog memberikan bantuan modal usaha pembukaan outlet Rumah Pangan Kita (RPK) kepada 30 UMKM yang tergabung dalam komunitas keagamaan di Surabaya, Selasa (30/6).

RPK sendiri adalah program kemitraan resmi dari Perum BULOG berupa outlet atau toko milik masyarakat yang dibina untuk menjual bahan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau.

Dirut Pemasaran Rahmanto Amin Jatmiko mengatakan salah satu program ini adalah bertujuan menjaga ketahanan pangan dan juga stabilisasi harga juga ketersediaan.

"Serta menjangkau lebih banyak lagi dengan jaringan distribusi berbasis komunitas keagamaan," kata Rahmanto.

Rahmanto mengungkapkan seusai penyaluran bantuan, Bulog tidak akan berhenti pada tahap penyerahan saja.

Seluruh mitra akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan optimal dan mampu berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan.

“Setelah ini tentu akan kami evaluasi. Kami ingin memastikan apa yang kami sampaikan ini bukan hanya sekadar satu kali kegiatan. Kami akan melihat pertumbuhannya, bagaimana repeat order-nya, dan kami juga akan memberikan pelatihan kewirausahaan,” katanya.

Menurutnya, pelatihan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi para mitra sekaligus menjaga keberlanjutan usaha RPK sebagai ujung tombak distribusi pangan Bulog di masyarakat.