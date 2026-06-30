MPM Honda Jatim Luncurkan New Honda Vario Evo 160, Ini Fitur dan Harganya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) resmi memperkenalkan New Honda Vario Evo 160 kepada masyarakat Jawa Timur melalui Regional Launching yang digelar pada Selasa (30/6).

Peluncuran tersebut menjadi ajang bagi distributor sepeda motor Honda wilayah Jawa Timur dan NTT itu untuk memperkenalkan penyegaran desain, fitur, hingga performa terbaru skutik premium sporti tersebut kepada media, komunitas, dan masyarakat.

Presiden Direktur MPM Honda Jatim Suwito M mengatakan peluncuran regional itu diharapkan membuat masyarakat dapat mengenal sekaligus merasakan langsung kemampuan New Honda Vario Evo 160.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengenal New Honda Vario Evo 160 melalui informasi, tetapi juga melihat langsung berbagai pembaruannya dan merasakan sendiri performanya melalui sesi test ride," ujar Suwito.

Selama periode peluncuran, MPM Honda Jatim juga menawarkan berbagai program pembelian berupa uang muka ringan, angsuran terjangkau, potongan tenor, hingga hadiah menarik sesuai syarat dan ketentuan.

Desain dan Warna Baru

New Honda Vario Evo 160 hadir dengan penyegaran desain yang lebih agresif dan aerodinamis.

Tipe CBS tersedia dalam pilihan warna Glossy Blue Lime dan Glossy White Red dengan striping baru yang menyasar kalangan muda.

Sementara itu, tipe CBS Nitro hadir dalam warna Nitro Matte Black Red dan Nitro Glossy Grey Lime.