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Dokter Ungkap Risiko Anak Tidak Divaksin, Bisa Berujung Komplikasi Serius

Selasa, 30 Juni 2026 – 12:07 WIB
Dokter Ungkap Risiko Anak Tidak Divaksin, Bisa Berujung Komplikasi Serius - JPNN.com Jatim
Dokter Spesialis Anak RS Premier Surabaya dr Deddy Iskandar, Sp.A. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Masih banyak orang tua yang menganggap vaksin hanya diperlukan saat anak sakit. Padahal, vaksin justru diberikan ketika anak dalam kondisi sehat agar tubuh memiliki perlindungan sebelum terpapar virus atau bakteri penyebab penyakit.

Dokter Spesialis Anak RS Premier Surabaya dr Deddy Iskandar, Sp.A mengatakan vaksin bekerja layaknya sabuk pengaman saat berkendara.

Menurut dia, vaksin bukan untuk mengobati penyakit, melainkan membentuk perlindungan sehingga tubuh lebih siap ketika menghadapi infeksi.

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"Vaksin bekerja seperti sabuk pengaman. Fungsinya bukan mengobati penyakit, tetapi melindungi apabila suatu saat anak terpapar virus atau bakteri penyebab penyakit," ujar dr Deddy, Selasa (30/6).

Dia menjelaskan sistem kekebalan tubuh anak masih berkembang sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi yang dapat menimbulkan komplikasi serius.

Melalui vaksinasi, tubuh dikenalkan pada kuman yang telah dilemahkan atau bagian tertentu dari kuman sehingga sistem imun dapat membentuk antibodi.

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Dengan begitu, ketika anak terpapar penyakit di kemudian hari, tubuh telah memiliki kemampuan untuk melawannya.

Menurut dr Deddy, vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko penyakit berat, komplikasi, hingga kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.

Dokter anak mengingatkan orang tua agar tidak menunda vaksinasi. Imunisasi membantu melindungi anak dari penyakit serius dan komplikasi berbahaya.
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TAGS   vaksinasi anak Imunisasi Anak manfaat vaksin efek samping vaksin campak polio RS Premier Surabaya

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