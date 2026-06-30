Mahasiswa Surabaya Jadi Agen Digital Banking, BRI Catat Ratusan Nasabah Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui BRI Region 12 Surabaya sukses menggelar Grand Final BRImo Campus Ambassador Surabaya 2026. Program perdana tersebut berhasil melibatkan ratusan mahasiswa sekaligus mencatatkan akuisisi 798 rekening baru beserta aktivasi aplikasi BRImo.

Mengusung tema Be the Voice of BRImo, program ini dirancang untuk mencetak mahasiswa sebagai duta digital yang memperkenalkan layanan perbankan BRI di lingkungan kampus.

Kompetisi berlangsung selama tiga bulan dan diikuti sekitar 200 mahasiswa dari 11 perguruan tinggi di Surabaya. Para peserta melewati berbagai tahapan seleksi, mulai dari penyisihan, technical meeting, masa karantina, hingga grand final.

Retail Transaction Department Head BRI Region 12 Surabaya Tri Wahyuni mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan digital di kalangan mahasiswa.

"Kami percaya mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna layanan perbankan digital, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan. Mereka memiliki potensi besar untuk menginspirasi lingkungan sekitarnya dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak dan produktif," ujar Tri Wahyuni, Senin (29/6).

Pada tahap awal kompetisi, para peserta berhasil mengakuisisi lebih dari 600 rekening baru yang disertai aktivasi BRImo. Setelah memasuki tahap karantina, peserta tidak hanya diuji kemampuan presentasi, tetapi juga ditantang menyusun program kerja, membangun kolaborasi dengan kampus, serta menghasilkan dampak nyata terhadap pengembangan ekosistem digital banking.

Hingga akhir kompetisi, kontribusi para finalis meningkat menjadi 798 rekening baru berikut aktivasi BRImo.

Tri menilai capaian tersebut menunjukkan kolaborasi antara BRI dan mahasiswa mampu mempercepat inklusi keuangan digital di lingkungan kampus.