Kerap Dikeluhkan Macet, Bengkel Cat Mobil di Jalan Nias Direlokasi ke Menur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menormalisasi Jalan Nias dengan mengembalikan fungsinya sebagai fasilitas umum setelah sebelumnya digunakan sebagai lokasi usaha pengecatan dan pengelasan mobil yang memicu kemacetan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penataan dilakukan setelah pemerintah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi Jalan Nias.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, kami telah mengumpulkan camat, lurah dan perangkat daerah (PD) terkait untuk melakukan penataan," kata Eri, Senin (29/6).

Menurut dia, Jalan Nias sebelumnya telah beberapa kali dikeluhkan warga karena minim penerangan, lingkungan kotor, serta badan jalan digunakan sebagai tempat usaha bengkel cat dan pengelasan sehingga mempersempit akses kendaraan.

"Jadi, Jalan Nias itu kemarin sudah ada penertiban dari teman-teman, karena banyak keluhan masyarakat terkait dengan Jalan Nias," ujarnya.

Pemkot kemudian mengembalikan fungsi jalan sebagai fasilitas umum sekaligus melakukan penataan lingkungan.

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Sejumlah langkah yang dilakukan di antaranya memasang lampu penerangan, memangkas ranting pohon, hingga membersihkan saluran drainase.

"Kami kembalikan lagi sebagai fungsinya. Di situ kita berikan lampu, kita lakukan perantingan. Itu harus bisa dilakukan," tutur Eri.