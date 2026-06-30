Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Cerah, Malamnya Cerah dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (30/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 13-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 10-16 kilometer per jam.