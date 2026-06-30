Cuaca Jawa Timur 30 Juni 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (30/6).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Sorenya cerah di seluruh wilayah.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh wiilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-31 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)