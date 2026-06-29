Beredar Video Pria Terkait Kasus Kematian ASN Bangkalan, Kuasa Hukum Sebut Mirip di CCTV

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Ruly Yunis Setiawati (50) di parkiran Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya masih terus diselidiki polisi.

Baru-baru ini, beredar sebuah video di media sosial TikTok milik korban yang memperlihatkan kemesraan Ruly dengan seorang pria berkacamata yang diduga sama dengan laki-laki bermasker yang terekam CCTV di Bandara Juanda.

Kuasa hukum keluarga korban Risang Bima Wijaya mengungkapkan baru mengetahui video tersebut dari awak media. Risang pun melakukan pengecekan dan benar yang di dalam video adalah korban. Hal itu juga didukung dengan merk ponsel tertera di video yang merupakan milik Ruly.

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"Itu diunggahnya tanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan video lokasinya di Alun-alun Kota Batu," kata Risang, Senin (29/6).

Risang menyebutkan momen nyambung jika dicocokan dengan kronologi sebelum Ruly ditemukan meninggal dunia.

"Nyambung, bahwa malam Jumat (Kamis) masih berada di Pujon. Jumat siangnya di alun-alun, Jumat malam (masih) video call," katanya.

Setelah itu, Sabtu pagi korban masih berkomunikasi dengan keluarga. Namun, pada siang harinya sudah hilang kontak. Risang menilai laki-laki yang ada di video bersama Ruly denga pria yang terkeman CCTV di Bandara merupakan satu orang yang sama.

"Kalau dilihat sosok di situ, saya kira tidak perlu menjelaskan apa-apa. Silahkan dicocokan saja dengan kaos yang dipakai laki-laki misterius yang mengambil tiket parkir di Bandara Juanda. Kalau saya pribadi, kaos nya cocok," jelasnya.