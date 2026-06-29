Buka Permata CAI di Jombang, Gibran Tekankan Pentingnya Jiwa Wirausaha bagi Santri

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi membuka Perkemahan Akhir Tahun Ajaran (Permata) Cinta Alam Indonesia (CAI) ke-47 Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambiwojo, Wonosalam, Kabupaten Jombang, Senin (29/6).

Sekitar 2.000 santri dan alumni Pondok Pesantren Gadingmangu memadati lokasi untuk mengikuti pembukaan kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut.

Dalam sambutannya, Gibran mengapresiasi konsistensi Pondok Pesantren Gadingmangu menyelenggarakan CAI sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda.

Menurut dia, materi yang diberikan kepada peserta, mulai dari bela negara, hukum, akhlak hingga kewirausahaan, menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan masa depan.

Secara khusus, Gibran menekankan pentingnya membangun jiwa kewirausahaan sejak usia muda agar generasi Indonesia siap menyambut bonus demografi.

"Anak muda harus membekali diri dengan keterampilan berwirausaha karena Indonesia akan segera menyongsong puncak bonus demografi pada 2030 sampai 2045. Sekitar 80 persen penduduk berada di usia produktif dan kesempatan ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah bangsa," ujar Gibran.

Dia mengingatkan para santri agar mempersiapkan diri sejak dini sehingga mampu memanfaatkan peluang tersebut.

Seusai membuka acara, Gibran meninjau bazar UMKM yang digelar panitia, termasuk stan Al Qomar Bakery.