Temui Massa Aksi, Wagub Emil Beri Tiga Solusi Atasi Harga Telur Anjlok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menemui massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN) yang menggelar demonstasi harga telur anjlok di Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (29/6).

Emil mengatakan bahwa telah memetakan tiga hal utama untuk menangani anjloknya harga telur. Tiga hal itu mulai dari kelebihan pasokan telur di pasar, penyerapan telur dan penegakan harga acuan pembelian (HAP).

Pertama, terkait kelebihan pasokan telur di pasaran. Emil menegaskan bahwa Kepala Dinas Peternakan Jatim telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membatasi pasokan Day Old Chicken (DOC) atau bibit ayam petelur, termasuk mengatur kebijakan afkir ayam yang sudah tidak produktif.

"Karena kalau enggak (membatasi pasokan DOC) nanti over supply ya. Itu sudah ada komitmen" ungkap Emil.

Kedua mengenai penyerapan telur. Hal ini juga berkaitan dengan realisasi komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional yang sebelumnya berjanji menyerap telur tiga kali seminggu dengan harga minimal Rp24 ribu per kilogram.

"Nah, itu dua minggu sebelum musim libur sudah terlaksana, tapi memang kepatuhan dari SPPG dan Mitra bervariasi. Maka kami sudah minta datanya yang patuh yang mana, yang enggak tentu kami akan sampaikan kepada BGN agar bisa diberi teguran keras gitu ya," sebut dia.

Ketiga, menyangkut surat edaran dari Menteri Pertanian selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada seluruh Gubernur dan Satgas Pangan se-Indonesia.

Surat tersebut mengatur kebijakan harga telur di level peternak atau HAP sebesar Rp26.500 dan Rp30.000 di level konsumen.