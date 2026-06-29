Danamon Hadirkan DIVE Chapter Youth, Bekali Anak Karyawan Literasi Keuangan dan AI

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengenalkan dunia perbankan kepada anak-anak karyawannya melalui program Danamon Immersive Visit & Exploration (DIVE)-Chapter Youth

Program tersebut menjadi bagian dari inisiatif DAYATARA (Danamon Berdaya Mengusung Kesetaraan) yang mengusung prinsip Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) sekaligus memperkuat komitmen Danamon sebagai perusahaan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga (family-friendly workplace).

Kegiatan ini diikuti anak-anak Danamoners, sebutan bagi karyawan Danamon, yang berusia 13 hingga 18 tahun atau jenjang SMP dan SMA. Program berlangsung dalam empat batch pada 22-23 Juni 2026 di Menara Bank Danamon, Jakarta.

Melalui pendekatan experiential learning, para peserta diajak mengenal lebih dekat dunia perbankan, mulai dari produk, layanan, hingga berbagai aplikasi digital yang dimiliki Danamon. Mereka juga memperoleh pemahaman mengenai visi, misi, nilai perusahaan, employee value proposition, serta berbagai fungsi kerja di lingkungan perbankan.

Tak hanya itu, peserta mengikuti office tour yang dikemas dalam konsep mission-based exploration menggunakan 'Junior Banking Passport' sebagai bagian dari pengalaman belajar.

Danamon juga menghadirkan sejumlah sesi interaktif, seperti Career in Danamon dan AI for Daily Life and Future Career, untuk memperkenalkan berbagai pilihan karier sekaligus memberikan wawasan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.

Literasi keuangan turut menjadi salah satu materi utama agar peserta memiliki kebiasaan mengelola keuangan secara bijak sejak usia dini.

Chief Human Capital and Operations Officer Danamon Evi Damayanti mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan membangun hubungan yang lebih erat antara perusahaan, karyawan, dan keluarga.