6 Orang Dilaporkan Positif Narkoba dalam Aksi Indonesia Sekarat di Grahadi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya memulangkan 14 dari 24 orang yang sempat diamankan seusai aksi Indonesia Sekarat di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/6). Sementara itu, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan enam lainnya diketahui positif mengonsumsi narkoba jenis sabu.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengatakan, 14 orang tersebut dipulangkan karena penyidik masih menunggu hasil analisis terhadap telepon genggam yang disita.

"Untuk yang 14 ini sementara kami pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa alat komunikasi yang ada dan sementara ini belum ada unsur pidana yang kami bisa kenakan dalam pemenuhan unsur-unsur pidana," kata Luthfie, Minggu (28/6).

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Adapun empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MA, ARF, NB, dan DSD. Mereka dijerat dengan pasal perusakan barang dan penyerangan terhadap petugas dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

"Sebanyak empat orang ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga penyerangan terhadap petugas gitu ya, yang mana ancaman hukumannya itu lima tahun sehingga mereka kami lakukan penahanan," ujarnya.

Luthfie mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan sementara, para tersangka datang ke lokasi aksi setelah melihat ajakan yang beredar di media sosial, terutama dari akun Instagram berinisial BA.

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"Ada ajakan, 'Ayo main bola, sekalian lihat demo.' Nah, ini tersangka tertarik lalu kemudian datang ke lokasi," ujarnya.

Adapun ARF mengaku melihat unggahan serupa di akun tersebut sebelum datang ke lokasi. Polisi menyebut ARF sempat memblayer knalpot motor di depan Grahadi untuk memancing emosi massa, kemudian melempar batu ke arah petugas.