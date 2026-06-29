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Antrean Panjang Ketapang-Gilimanuk Mulai Terurai, ASDP Ungkap Penyebabnya

Senin, 29 Juni 2026 – 10:25 WIB
Antrean Panjang Ketapang-Gilimanuk Mulai Terurai, ASDP Ungkap Penyebabnya - JPNN.com Jatim
Anggota Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, mengatur lalu lintas di pintu gerbang Pelabuhan Ketapang. ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry memastikan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali mulai berangsur terurai setelah dilakukan percepatan penanganan bersama Kementerian Perhubungan, KSOP, kepolisian, pemerintah daerah, dan operator kapal.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil sehingga layanan penyeberangan kembali terkendali.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata Heru, Minggu (28/6).

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Menurut Heru, kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipicu oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan.

Di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah, kondisi cuaca yang memengaruhi pola operasi pelayaran, serta penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang-Gilimanuk.

"Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," ujarnya.

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ASDP bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus melakukan koordinasi untuk mempercepat layanan penyeberangan.

Heru menambahkan masyarakat juga masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan selama periode libur sekolah.

Antrean panjang di Pelabuhan Ketapang mulai berangsur terurai. ASDP mengungkap penyebab kepadatan sekaligus langkah percepatan penanganan Ketapang-Gilimanuk.
Sumber Antara
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TAGS   pelabuhan ketapang asdp ketapang gilimanuk Asdp antrean Ketapang Gilimanuk libur sekolah penyeberangan Jawa Bali

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