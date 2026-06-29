Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Seluruh Kawasan Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (29/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-29 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18 kilometer per jam.