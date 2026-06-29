Cuaca Jawa Timur 29 Juni 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (29/6).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah dan cerah berawan.

Siangnya Kota Batu, dan Sumenep. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya Gresik berawan. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan dan berangin.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-31 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)