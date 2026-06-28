Pendulang Emas Temukan Diduga Mortir Aktif di Bengawan Madiun, Tim Jibom Dikerahkan

jatim.jpnn.com, MADIUN - Aktivitas pendulangan emas di aliran Bengawan Madiun mendadak heboh setelah seorang warga menemukan benda yang diduga mortir aktif, Sabtu (27/6) sore.

Temuan tersebut terjadi di bawah Jembatan Ring Road dan langsung memicu proses sterilisasi area oleh aparat kepolisian.

Penemuan bermula saat seorang pendulang emas asal Magetan tengah mencari material di aliran sungai Bengawan Madiun.

Saat itu, dia menemukan benda asing yang tertimbun lumpur di dasar sungai. Benda tersebut kemudian dibersihkan hingga bentuknya menyerupai mortir.

Menyadari potensi bahaya, penemu segera melaporkan temuannya ke Polsek Manguharjo. Aparat yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi serta mensterilkan area sekitar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Kapolsek Manguharjo Kompol Lilik Sulastri menjelaskan, pihaknya segera berkoordinasi dengan Tim Penjinak Bom (Jibom) Satbrimob Polda Jawa Timur karena benda yang ditemukan diduga merupakan bahan peledak aktif.

“Begitu laporan diterima, lokasi langsung kami amankan dan kami minta bantuan Tim Jibom untuk penanganan lebih lanjut sesuai prosedur,” ujarnya.

Pada Sabtu malam, Tim Jibom akhirnya mengevakuasi mortir tersebut yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 25 sentimeter. Proses evakuasi berlangsung dengan aman dan tanpa kendala berarti.