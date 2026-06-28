Unusa Luncurkan Sekolah Manajemen dan Kesehatan Berkelanjutan, Perkuat ESG dan SDGs

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) meluncurkan Sekolah Manajemen dan Kesehatan Berkelanjutan (SMKB) sekaligus membuka Program Magister Manajemen (MM) Fokus Manajemen Berkelanjutan, Jumat (26/6).

Program studi tersebut diluncurkan sebagai salah satu rangkaian Dies Natalies ke-13 Unusa.

Rektor Unusa Prof Tri Yogi Yuwono menyebutkan kehadiran dua program studi baru itu bagian dari transformasi akademik Unusa dalam menjawab tantangan dunia yang semakin kompleks.

"Peradaban dunia sedang menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ketimpangan sosial, hingga tantanganbaru di sektor kesehatan. Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah organisasi tidak lagi hanya ditentukan oleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh kontribusinyaterhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Prof Tri, Minggu (28/6).

Menurutnya, konsep keberlanjutan sejatinya telah lama menjadi bagian dari nilai-nilai Islam melalui prinsip Khalifah fil Ardh, yakni amanah manusia untuk menjagakeseimbangan alam dan memakmurkan bumi.

"Di Unusa, keberlanjutan bukan sekadar mengadopsi konsepglobal, tetapi merupakan penerjemahan nilai-nilai Islam kedalam kurikulum sains modern. SMKB menjadi bentukijtihad akademik untuk melahirkan pemimpin yang mampumenghadapi tantangan masa depan," katanya.

Manajemen Modern dan Sustainability Program Magister Manajemen Unusa dikembangkan dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan program MM konvensional.

Kurikulumnya dibangun di atas dua pilar utama. Pertama adalah penguasaan manajemen modern secarakomprehensif yang mencakup manajemen pemasaran, keuangan, operasi dan rantai pasok, serta pengembangansumber daya manusia.